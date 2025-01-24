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В Україні можуть змінити терміни медогляду для обмежено придатних до служби

В Україні можуть змінити терміни медогляду для обмежено придатних до служби

Київ • УНН

 • 47809 перегляди

Влада розглядає можливість продовження строків повторного медогляду для обмежено придатних громадян. Через великі черги та організаційні проблеми значна частина з мільйона осіб ще не пройшла комісію.

В Україні можуть продовжити строки повторного медогляду для обмежено придатних громадян. Про це повідомляє Заступник Керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, передає УНН.

Деталі

В Україні виникла серйозна проблема з проходженням повторних медичних оглядів для громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби. За чинним законодавством, усі такі особи мають завершити медкомісію до 4 лютого 2025 року. Однак значна частина з понад мільйона людей, які підпадають під цю категорію, ще не пройшла відповідні огляди. 

Серед основних причин – недостатня організація процесу: багато людей не отримали виклики до військово-лікарських комісій (ВЛК) або стикаються зі значними чергами в територіальних центрах комплектування. 

На тлі цієї ситуації заступник керівника Офісу Президента України Ірина Верещук заявила, що депутати вже працюють над законодавчими змінами, які дозволять продовжити строки проходження медоглядів. Крім того, розглядається варіант тимчасового скасування штрафів і юридичних санкцій за пропущений термін. 

Міністерства оборони та охорони здоров’я отримали завдання організувати ефективні графіки роботи ВЛК, щоб пришвидшити медогляди, а також забезпечити своєчасне інформування громадян. 

"Обмежено придатні" повинні пройти ВЛК до 4 лютого: що потрібно знати 20.01.25, 14:24 • 195103 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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