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В Украине каждый второй абитуриент зарегистрировался на НМТ через Дію

Киев • УНН

 • 502 просмотра

59% абитуриентов (184 174 человека) подали заявки на НМТ через Дію. Всего зарегистрировалось 312 490 участников. С 9 по 14 мая продлится дополнительный период регистрации.

В Украине каждый второй абитуриент зарегистрировался на НМТ через Дію

В этом году 59% абитуриентов зарегистрировались на НМТ через Дію. Это 184 174 выпускников. Всего в этом году зарегистрировалось 312 490 участников. Об этом сообщают в сервисе государственных услуг Дія передает УНН.

59% абитуриентов зарегистрировали в этом году персональный кабинет на сайте УЦОЯО за несколько кликов после Дії. Всего зарегистрировалось 312 490 участников, из них 184 174 - через Дію 

- говорится в заметке.

Специалисты отмечают, что благодаря сервису будущие поступающие подтверждают свою личность и присылают документы, не вводя данные вручную и не пользуясь сканером.

Дополнительно

С 9 по 14 мая открывается дополнительный период регистрации на НМТ для тех, кто не успел это сделать по веским причинам.

НМТ-2025: ожидается 312 тысяч поступающих, 114 тыс. из них выбрали английский язык для тестирования22.04.25, 13:32 • 7151 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

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