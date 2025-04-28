В Украине каждый второй абитуриент зарегистрировался на НМТ через Дію
Киев • УНН
59% абитуриентов (184 174 человека) подали заявки на НМТ через Дію. Всего зарегистрировалось 312 490 участников. С 9 по 14 мая продлится дополнительный период регистрации.
В этом году 59% абитуриентов зарегистрировались на НМТ через Дію. Это 184 174 выпускников. Всего в этом году зарегистрировалось 312 490 участников. Об этом сообщают в сервисе государственных услуг Дія передает УНН.
59% абитуриентов зарегистрировали в этом году персональный кабинет на сайте УЦОЯО за несколько кликов после Дії. Всего зарегистрировалось 312 490 участников, из них 184 174 - через Дію
Специалисты отмечают, что благодаря сервису будущие поступающие подтверждают свою личность и присылают документы, не вводя данные вручную и не пользуясь сканером.
Дополнительно
С 9 по 14 мая открывается дополнительный период регистрации на НМТ для тех, кто не успел это сделать по веским причинам.
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