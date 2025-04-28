В Україні кожен другий абітурієнт зареєструвався на НМТ через Дію
Київ • УНН
59% абітурієнтів (184 174 особи) подали заявки на НМТ через Дію. Всього зареєструвалося 312 490 учасників. З 9 по 14 травня триватиме додатковий період реєстрації.
Цього року 59% абітурієнтів зареєструвалися на НМТ через Дію. Це 184 174 випускників. Загалом цього року зареєструвалося 312 490 учасників. Про це повідомляють у сервісі державних послуг Дія передає УНН.
59% абітурієнтів зареєстрували цього року персональний кабінет на сайті УЦОЯО за кілька кліків після Дії. Загалом зареєструвалося 312 490 учасників, із них 184 174 - через Дію
Фахівці наголошують, що завдяки сервісу майбутні вступники підтверджують свою особу та надсилають документи, не вводячи дані вручну та не користуючись сканером.
Додатково
З 9 по 14 травня відкривається додатковий період реєстрації на НМТ для тих, хто не встиг це зробити з вагомих причин.
НМТ-2025: очікується 312 тисяч вступників, 114 тис. з них обрали англійську мову для тестування22.04.25, 13:32 • 7151 перегляд