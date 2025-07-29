В Украине готовят обновление политики парковки: о чем идет речь
Киев • УНН
Минразвития анонсировало разработку дорожной карты для обновления политики парковки в Украине. Это предусматривает создание новой законодательной базы, прозрачных механизмов учета и контроля, а также поддержку цифровой трансформации.
В Украине рассматривают возможность обновления политик парковки в городах, сообщили в Минразвития во вторник, пишет УНН.
Детали
"Достигнута договоренность о разработке дорожной карты по обновлению политики в сфере парковки", - сообщили в министерстве по результатам совещания с общинами.
Как сообщается, это будет предусматривать:
- создание современной законодательной и нормативной базы;
- внедрение прозрачных механизмов учета и контроля;
- рекомендации для органов местного самоуправления по формированию местной политики мобильности;
- поддержку цифровой трансформации в сфере парковки.
"Парковка - это не только вопрос удобства, но и полноценная часть городской транспортной политики. Именно поэтому необходимо создание единой рамки, которая позволит общинам внедрять эффективные, прозрачные и современные решения. В то же время приоритетом для общин должно оставаться развитие общественного транспорта. Именно он основа мобильности в городах для граждан", - отметил присутствовавший на совещании заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.
Министерство, как сообщается, "продолжит консультации с общинами и профессиональной средой с целью наработки комплексного подхода к совершенствованию сферы парковки, развитию электромобильной инфраструктуры и стимулированию приоритета общественного транспорта".
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