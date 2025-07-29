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В Україні готують оновлення політики паркування: про що йдеться

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

Мінрозвитку анонсувало розробку дорожньої карти для оновлення політики паркування в Україні. Це передбачає створення нової законодавчої бази, прозорих механізмів обліку та контролю, а також підтримку цифрової трансформації.

В Україні готують оновлення політики паркування: про що йдеться

В Україні розглядають можливість оновлення політик паркування в містах, повідомили у Мінрозвитку у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Досягнуто домовленості щодо розробки дорожньої карти з оновлення політики у сфері паркування", - повідомили у міністерстві за результатами наради з громадами.

Як повідомляється, це передбачатиме:

  • створення сучасної законодавчої та нормативної бази;
    • запровадження прозорих механізмів обліку та контролю;
      • рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо формування місцевої політики мобільності;
        • підтримку цифрової трансформації у сфері паркування.

          "Паркування  - це не лише питання зручності, а й повноцінна частина міської транспортної політики. Саме тому необхідне створення єдиної рамки, що дозволить громадам впроваджувати ефективні, прозорі та сучасні рішення. Водночас пріоритетом для громад має лишатись розвиток громадського транспорту. Саме він основа мобільності у містах для громадян", - зазначив присутній на нараді заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

          Міністерство, як повідомляється, "продовжить консультації з громадами та фаховим середовищем з метою напрацювання комплексного підходу до вдосконалення сфери паркування, розвитку електромобільної інфраструктури та стимулювання пріоритету громадського транспорту". 

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