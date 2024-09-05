В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине остается высоким. Графики отключений действуют в течение суток, осуществляется импорт и аварийная помощь из ЕС, 23 населенных пункта обесточены из-за непогоды.
Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Графики отключений действуют в течение суток - в одну очередь. Есть аварийная помощь электричеством из ЕС и импорт из соседних стран. Непогода обесточила 23 населенных пункта в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщили в четверг в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Потребление
Потребление, как указано, держится на высоком уровне. Вчера, 4 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован в дневные часы. Он был на 2,8% выше, чем в предыдущие сутки - во вторник, 3 сентября. Сегодня, в результате применения меньшего объема ограничений, по состоянию на 8:30, потребление было на 5,6% выше, чем вчера, 4 сентября.
До конца суток облэнерго во всех регионах будут применять отключения объемом одной очереди. Когда электроэнергия появляется по графику, потребляйте ее, пожалуйста, экономно
Аварийная помощь
Для преодоления дефицита в энергосистеме - сегодня ночью и утром, по запросу «Укрэнерго», осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистемы Польши.
Импорт и экспорт
Импорт - в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 14 040 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 940 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.
Обесточивание
Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 542 населенных пункта.
«За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. В частности, во Львовской области во время воздушной тревоги повреждено оборудование подстанции, при этом обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено.», - сообщили в Минэнерго.
Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях.
Из-за последствий непогоды на утро обесточены 23 населенных пункта в Одесской и Николаевской областях.
По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской и Черниговской областях.