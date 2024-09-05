В Україні тримається високе споживання електрики, графіки відключень в одну чергу - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні залишається високим. Графіки відключень діють впродовж доби, здійснюється імпорт та аварійна допомога з ЄС, 23 населені пункти знеструмлені через негоду.
Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Графіки відключень діють впродовж доби - в одну чергу. Є аварійна допомога електрикою з ЄС та імпорт з сусідніх країн. Негода знеструмила 23 населені пункти на Одещині та Миколаївщині. Про це повідомили у четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Споживання
Споживання, як вказано, тримається на високому рівні. Вчора, 4 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на 2,8% вищим, ніж попередньої доби – у вівторок, 3 вересня. Сьогодні, внаслідок застосування меншого обсягу обмежень, станом на 8:30, споживання було на 5,6% вищим, ніж учора, 4 вересня.
До кінця доби обленерго в усіх регіонах будуть застосовувати відключення обсягом однієї черги. Коли електроенергія з’являється за графіком, споживайте її, будь ласка, ощадливо
Аварійна допомога
Для подолання дефіциту в енергосистемі – сьогодні вночі та вранці, на запит "Укренерго", здійснювалось аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Польщі.
Імпорт та експорт
Імпорт - протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 14 040 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 940 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.
Знеструмлення
Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 542 населені пункти.
"За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Зокрема, у Львівській області під час повітряної тривоги пошкоджено обладнання підстанції, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.", - повідомили у Міненерго.
Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській областях.
Через наслідки негоди на ранок знеструмлені 23 населені пункти на Одещині та Миколаївщині. За даними Міненерго, внаслідок проходження грозового фронту знеструмлено 6,3 тисячі споживачів в Одеській області та 2,6 тисячі споживачів у Миколаївській області.
З технічних причин є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.