В Украине все атомные электростанции работают в штатном режиме, без технологических нарушений и без какого-либо превышения радиационного загрязнения. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Очень много так называемых экспертов используют чувствительность момента, комментируя не имея достоверной информации, но трактуя ее и еще больше усиливая переживания в обществе. У нас в первую очередь атомные электростанции все работают в штатном режиме, без технологических нарушений, без какого-либо превышения радиационного загрязнения, - сказала Гринчук.

Она отметила, что в энергосистеме все контролируется.

"Да, сложно, потому что действительно было много повреждено, но контролируемо и безопасно", - добавила Гринчук.

Дополнение

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что за последние три дня на Южноукраинской АЭС сгорело три трансформатора тока. По его словам это привело к отключению реактора и ухудшению ситуации со светом по всей Украине.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявлял, что информация, которую распространяют разного рода эксперты, что на Южноукраинской АЭС сгорело три трансформатора, играет на руку врагу.