В Украине 30 марта прогнозируют дожди и до 19°С тепла

30 марта в Украине будет преобладать облачная погода, в большинстве областей прогнозируют дожди. В то же время в ночные часы без осадков будет в северных и большинстве западных регионов, передает УНН со ссылкой на данные синоптиков Укргидрометцентра.

По прогнозам метеорологов, осадки охватят значительную часть территории страны. Впрочем, ночью на севере и в большинстве западных областей существенных осадков не предвидится. Днем дождливая погода сохранится во многих регионах, что будет определять общий влажный характер суток.

Ветер ожидается преимущественно северного направления со скоростью 5-10 м/с. Сильных порывов пока не прогнозируют, однако из-за облачности и осадков температура воздуха в отдельных областях будет ощущаться ниже.

Температурный фон по стране будет неравномерным. Ночью в большинстве областей столбики термометров покажут 3-8°С тепла, днем воздух прогреется до 9-14°С.

В западных областях будет несколько прохладнее: в дневные часы там ожидается 6-11°С тепла.

Самые высокие температурные показатели прогнозируют на юге и востоке Украины. В этих регионах ночью температура составит 6-11°С тепла, а днем воздух прогреется до 14-19°С, что сделает их самыми теплыми по стране 30 марта.

Поэтому понедельник в Украине пройдет под влиянием облачной и преимущественно дождливой погоды. В то же время температурные показатели будут оставаться умеренными, а на юге и востоке сутки будут ощутимо теплее, чем в западных областях.

