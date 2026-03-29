В Україні 30 березня прогнозують дощі та до 19°С тепла

Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
09:25 • 10194 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
07:21 • 17965 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 23414 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 42421 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 38439 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 34065 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 32382 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28604 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 25598 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
Головна
Популярнi новини
росія пригрозила Південній Кореї "відповіддю" у разі передачі зброї Україні29 березня, 03:28 • 12956 перегляди
Дрони в черговий раз атакували ленінградську область, пошкоджено порт усть-луга29 березня, 03:46 • 13276 перегляди
Партизани АТЕШ спалили вузли РЕБ під новгородом і відкрили дронам шлях до авіазаводуPhotoVideo29 березня, 04:08 • 12493 перегляди
Північна Корея випробувала новий ракетний двигун, з яким ракета може долетіти до США29 березня, 04:43 • 9740 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto07:40 • 13715 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto07:40 • 13743 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради07:21 • 17965 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 32650 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 46626 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 41386 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кім
Ольга Харлан
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Ліван
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 16611 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 17093 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 17987 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 23445 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 27104 перегляди
В Україні 30 березня прогнозують дощі та до 19°С тепла

Київ • УНН

 • 82 перегляди

В Україні очікуються опади при температурі до 14 градусів тепла. На півдні та сході буде найтепліше, де стовпчики термометрів піднімуться до 19 градусів.

В Україні 30 березня прогнозують дощі та до 19°С тепла

30 березня в Україні переважатиме хмарна погода, у більшості областей прогнозують дощі. Водночас у нічні години без опадів буде у північних та більшості західних регіонів, передає УНН із посиланням на дані синоптиків Укргідрометцентру.

Деталі

За прогнозами метеорологів, опади охоплять значну частину території країни. Утім, уночі на півночі та в більшості західних областей істотних опадів не передбачається. Вдень дощова погода збережеться у багатьох регіонах, що визначатиме загальний вологий характер доби.

Вітер очікується переважно північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Сильних поривів наразі не прогнозують, однак через хмарність і опади температура повітря в окремих областях відчуватиметься нижчою.

Температурний фон по країні буде нерівномірним. Уночі в більшості областей стовпчики термометрів покажуть 3-8°С тепла, удень повітря прогріється до 9-14°С.

У західних областях буде дещо прохолодніше: в денні години там очікується 6-11°С тепла.

Найвищі температурні показники прогнозують на півдні та сході України. У цих регіонах уночі температура становитиме 6-11°С тепла, а вдень повітря прогріється до 14-19°С, що зробить їх найтеплішими по країні 30 березня.

Тому понеділок в Україні пройде під впливом хмарної та переважно дощової погоди. Водночас температурні показники залишатимуться помірними, а на півдні та сході доба буде відчутно теплішою, ніж у західних областях.

Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю02.03.26, 15:28 • 109065 переглядiв

