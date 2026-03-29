В Україні 30 березня прогнозують дощі та до 19°С тепла
Київ • УНН
В Україні очікуються опади при температурі до 14 градусів тепла. На півдні та сході буде найтепліше, де стовпчики термометрів піднімуться до 19 градусів.
30 березня в Україні переважатиме хмарна погода, у більшості областей прогнозують дощі. Водночас у нічні години без опадів буде у північних та більшості західних регіонів, передає УНН із посиланням на дані синоптиків Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозами метеорологів, опади охоплять значну частину території країни. Утім, уночі на півночі та в більшості західних областей істотних опадів не передбачається. Вдень дощова погода збережеться у багатьох регіонах, що визначатиме загальний вологий характер доби.
Вітер очікується переважно північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Сильних поривів наразі не прогнозують, однак через хмарність і опади температура повітря в окремих областях відчуватиметься нижчою.
Температурний фон по країні буде нерівномірним. Уночі в більшості областей стовпчики термометрів покажуть 3-8°С тепла, удень повітря прогріється до 9-14°С.
У західних областях буде дещо прохолодніше: в денні години там очікується 6-11°С тепла.
Найвищі температурні показники прогнозують на півдні та сході України. У цих регіонах уночі температура становитиме 6-11°С тепла, а вдень повітря прогріється до 14-19°С, що зробить їх найтеплішими по країні 30 березня.
Тому понеділок в Україні пройде під впливом хмарної та переважно дощової погоди. Водночас температурні показники залишатимуться помірними, а на півдні та сході доба буде відчутно теплішою, ніж у західних областях.
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю02.03.26, 15:28 • 109065 переглядiв