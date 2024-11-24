В Украине 25 ноября будут отключать свет: когда ждать ограничений
Киев • УНН
«Укрэнерго» вводит ограничения на поставку электроэнергии 25 ноября с 14:00 до 20:00. Причиной является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
25 ноября в Украине временно вводятся ограничения на поставку электроэнергии. Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
Согласно сообщению, ограничения будут применены в период с 14:00 до 20:00, когда будет осуществлена одна очередь отключений.
Причиной этих мер стали повреждения энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки, произошедшей 17 ноября.
Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, и энергетики прилагают все усилия для скорейшего восстановления поврежденного оборудования.
Важно, что время применения и объем ограничений могут меняться в течение суток в зависимости от ситуации.
Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на официальных сайтах облэнерго или их страницах в социальных сетях.
Также энергетики отмечают: пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда электроэнергия появляется по графику, чтобы избежать перегрузки сети.