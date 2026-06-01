В Украине 2 июня будет преобладать солнечная погода, местами пройдут дожди
Киев • УНН
2 июня в Украине ожидается теплая погода до +24 градусов. Дожди пройдут только в западных областях и в Одесской области, в Киеве будет сухо и солнечно.
В понедельник, 2 июня, в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Температура воздуха в большинстве регионов составит от +20 до +24 градусов, а дожди прогнозируют лишь в отдельных областях на западе страны и в Одесской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
"Премьера лета состоится под наши теплые аплодисменты, потому что скромные дебютанты-градусы уже избавляются от зависимости от холодных предшественников и решили идти самостоятельной дорогой, летней", – говорит синоптик.
По прогнозу Натальи Диденко, 2 июня в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+24 градусов.
Прохладнее будет в западных областях. В частности, в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается от +17 до +20 градусов.
В то же время в большинстве регионов будет преобладать сухая погода. Небольшие дожди прогнозируют только на западе страны и в Одесской области.
Зато ветер, по словам синоптика, изменит направление на южное и будет небольшим или умеренным.
В Киеве 2 июня предполагается сухая, преимущественно солнечная погода с максимальной температурой воздуха +20...+22 градуса.
