Лето в Украине начнется с комфортного тепла и солнечной погоды
Киев • УНН
1 июня в Украине ожидается +19...+23 градуса и солнечная погода. Дожди с грозами пройдут только в западных и восточных областях страны.
Лето в Украине стартует с приятной и комфортной погоды. В воскресенье, 1 июня, в большинстве областей воздух прогреется до +19 +23 градусов, а солнечная погода будет преобладать почти по всей территории страны. Лишь на западе и востоке местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.
Лето в Украине начнется теплой погодой. Днем 1 июня повсюду — идеальная температура воздуха, и не холодно, и не жарко, ожидается +19+23 градуса
Еще немного свежее будет на северо-востоке, +17+19 градусов.
Дожди завтра ожидаются в западных и восточных областях Украины, местами с грозами. На остальной территории будет светить солнце.
Ветер наконец-то утихнет. Будет небольшим, максимум умеренным, пока что — северных направлений. Но, по словам синоптика, это временно, скоро он перейдет на юг
В Киеве лето начнется потеплением до +20 градусов и солнечной погодой.
