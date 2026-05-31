Дожди, грозы и туман: где ожидать потепления в последний день весны
Киев • УНН
31 мая в Украине ожидается переменная облачность с дождями на северо-востоке и западе. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 21 градуса тепла.
В воскресенье, 31 мая, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в северо-восточной части, на Закарпатье и Прикарпатье пройдут умеренные кратковременные дожди, в восточных областях местами грозы. Утром на востоке и северо-востоке страны местами туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 12-17°; в западных и Одесской областях 16-21°
В Киеве и области 31 мая будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Температура воздуха +13°...+15°.
