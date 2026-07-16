В Украине 16 июля переменная облачность, дожди только на западе и юго-востоке - Гидрометцентр
Киев • УНН
В четверг в Украине ожидается переменная облачность и без осадков на большей части территории. Только в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке днем возможны кратковременные дожди с грозами.
В четверг, 16 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, в поле несколько повышенного давления прогнозируется спокойная, в большинстве областей без осадков, погода, лишь в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами вероятен кратковременный дождь и гроза.
Несмотря на северо-западный ветер, температура будет достигать довольно комфортных значений приятного тепла. Переменная облачность. Без осадков, лишь в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°
В Киеве и области 16 июля будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха +25°...+27°.
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