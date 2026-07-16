В Украине 16 июля переменная облачность, дожди только на западе и юго-востоке - Гидрометцентр

$44.880.2151.200.14
ukenru
03:38 • 7492 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
15 июля, 20:38 • 19037 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
15 июля, 18:14 • 24900 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
15 июля, 15:55 • 36698 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 41227 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
15 июля, 12:29 • 27768 просмотра
Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп
15 июля, 12:13 • 21763 просмотра
путин приказал перевести морские ядерные силы рф в полную боеготовность - патрушев
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 29418 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 08:57 • 31162 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
15 июля, 08:53 • 30273 просмотра
ЕС согласился предоставить временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.8м/с
61%
749мм
Популярные новости
Зеленский на саммите Украина-Юго-Восточная Европа призвал поддержать 21-й пакет санкций против рф15 июля, 20:06 • 3774 просмотра
Акции "газпрома" обновили 17-летний минимум из-за приостановки переговоров с Китаем15 июля, 21:40 • 9602 просмотра
Враг атаковал Киев баллистикой ночью 16 июля15 июля, 22:02 • 6280 просмотра
Сергей "Флеш" Бескрестнов вслед за Стерненко уходит с должности советника министра обороны после ухода Федорова15 июля, 23:06 • 11418 просмотра
Ночная атака на Киев и Харьков: мэры рассказали о последствиях ударов01:58 • 13248 просмотра
публикации
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 36698 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 23173 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 41227 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 29291 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 29418 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Харьков
Европа
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 22025 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 119921 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 157176 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 153206 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 135685 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Financial Times
Ракетный комплекс "Тор
Bayraktar TB2
NLAW

В Украине 16 июля переменная облачность, дожди только на западе и юго-востоке - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 1558 просмотра

В четверг в Украине ожидается переменная облачность и без осадков на большей части территории. Только в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке днем возможны кратковременные дожди с грозами.

В Украине 16 июля переменная облачность, дожди только на западе и юго-востоке - Гидрометцентр

В четверг, 16 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Подробности

По информации синоптиков, в поле несколько повышенного давления прогнозируется спокойная, в большинстве областей без осадков, погода, лишь в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами вероятен кратковременный дождь и гроза.

Несмотря на северо-западный ветер, температура будет достигать довольно комфортных значений приятного тепла. Переменная облачность. Без осадков, лишь в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°

 - говорится в сообщении.

В Киеве и области 16 июля будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха +25°...+27°.

Натальная карта Сергея Корецкого: какие черты потенциального премьер-министра раскрывает астрологический анализ15.07.26, 10:34 • 35958 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Гроза
Укргидрометцентр
Карпатские горы
Украина