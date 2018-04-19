В Украэрорухе рассказали, что получит Украина от соглашения о совместном авиапространстве с ЕС

"Соглашение о совместном авиапространстве с ЕС предусматривает, что и мы, и они сможем летать куда захотим и сколько хотим. Однако этим соглашением не предусмотрено, что украинские компании не смогут летать в страны ЕС, а оттуда - в другие страны. При этом, в соответствии с соглашением, авиакомпании Украины смогут летать внутри ЕС, и наоборот - авиакомпании ЕС смогут летать внутри Украины", - рассказал Д.Бабейчук.

Как сообщал УНН, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал срок запуска соглашения о совместном авиапространстве с ЕС.