В Украерорусі розповіли, що отримає Україна від угоди про спільний авіапростір з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Коли Україна підпише угоду про спільний авіапростір з ЄС, українські авіакомпанії отримають можливість необмежених польотів до країн ЄС, а також зможуть здійснювати перевезення всередині Євросоюзу. Про це на III Українському інфраструктурному форумі розповів директор Украероруху Дмитро Бабейчук, передає кореспондент УНН.
“Угода про спільний авіапростір з ЄС передбачає, що і ми, і вони зможемо літати куди схочемо і скільки хочемо. Проте цією угодою не передбачено, що українські компанії не зможуть літати до країн ЄС, а звідти — до інших країн. При цьому, відповідно до угоди, авіакомпанії України зможуть літати всередині ЄС, і навпаки — авіакомпанії ЄС зможуть літати всередині України”, — розповів Д.Бабейчук.
Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав термін запуску угоди про спільний авіапростір з ЄС.