В Венгрии в ДТП попал "эвакуационный" автобус с украинцами, есть раненые

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Венгрии в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, который эвакуировал украинцев на Родину, из восьми человек, которые были в салоне транспортного средства, двое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк на своей странице в Facebook, передает УНН.