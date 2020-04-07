В Венгрии в ДТП попал "эвакуационный" автобус с украинцами, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Венгрии в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, который эвакуировал украинцев на Родину, из восьми человек, которые были в салоне транспортного средства, двое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На 75-м километре автомагистрали М3 возле города Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса", - написал Шинкарюк.
По полученным оперативным данным, по его словам, в транспортном средстве находилось 8 человек.
"2 граждан в тяжелом состоянии, 6 - в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", - добавил чиновник.
Напомним, в Украине на Одесской трассе столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие.