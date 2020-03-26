На Одеській трасі зіткнулися вантажівка і два автобуси, є загиблі

КИЇВ. 26 березня. УНН. На автомобільній трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю вантажівки та двох автобусів, двоє людей загинули, ще четверо постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Київській області.