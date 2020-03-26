На Одеській трасі зіткнулися вантажівка і два автобуси, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На автомобільній трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю вантажівки та двох автобусів, двоє людей загинули, ще четверо постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Київській області.
Повідомленя про ДТП на 54 км автошляху Київ-Одеса рятувальники отримали 26 березня.
"По приїзду до місця ДТП встановлено, що зіткнулися вантажний автомобіль Mercedes та 2 автобуси "ПАЗ", - йдеться у повідомленні.
За допомогою гідравлічного інструменту рятувальниками проведено деблокацію потерпілих з понівечених автомобілів та передано працівникам медичної допомоги.
"У результаті дорожньо-транспортної пригоди 2 водія загинули на місці та чотири людини постраждало", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у Київській області на вихідних сталася ДТП за участю вантажівки, постраждало 7 осіб.