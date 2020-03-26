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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69350 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81767 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92447 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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На Одесской трассе столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. На автомобильной трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием грузовика и двух автобусов, два человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Сообщение о ДТП на 54 км автодороги Киев-Одесса спасатели получили 26 марта.

"По приезду к месту ДТП установлено, что столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и 2 автобуса "ПАЗ", - говорится в сообщении.

С помощью гидравлического инструмента спасатели провели деблокацию пострадавших из покореженных автомобилей и передали их работникам медицинской помощи.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 2 водителя погибли на месте и четыре человека пострадали", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Киевской области на выходных произошло ДТП с участием грузовика, пострадали 7 человек.

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