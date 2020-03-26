На Одесской трассе столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На автомобильной трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием грузовика и двух автобусов, два человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
Сообщение о ДТП на 54 км автодороги Киев-Одесса спасатели получили 26 марта.
"По приезду к месту ДТП установлено, что столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и 2 автобуса "ПАЗ", - говорится в сообщении.
С помощью гидравлического инструмента спасатели провели деблокацию пострадавших из покореженных автомобилей и передали их работникам медицинской помощи.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 2 водителя погибли на месте и четыре человека пострадали", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Киевской области на выходных произошло ДТП с участием грузовика, пострадали 7 человек.