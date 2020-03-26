На Одесской трассе столкнулись грузовик и два автобуса, есть погибшие

КИЕВ. 26 марта. УНН. На автомобильной трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием грузовика и двух автобусов, два человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.