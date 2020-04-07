В Угорщині у ДТП потрапив "евакуаційний" автобус з українцями, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Угорщині у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус, який евакуйовував українців на Батьківщину, з восьми людей, які були у салоні транспортного засобу, двоє - у тяжкому стані. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"На 75-у кілометрі автомагістралі М3 біля міста Будапешт сталася ДТП за участю автобуса, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса", - написав Шинкарюк.
За отриманими оперативними даними, з його слів, у транспортному засобі перебувало 8 осіб.
"2 громадян у важкому стані, 6 - в задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", - додав посадовець.
Нагадаємо, в Україні на Одеській трасі зіткнулися вантажівка і два автобуси, є загиблі.