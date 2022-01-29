В Венгрии не считают целесообразным размещение на своей территории дополнительных сил НАТО

Детали

На вопрос, правда ли новости о том, что США ведут переговоры о допуске НАТО и боевых подразделений НАТО, в частности с Венгрией, Тибор Бенке ответил: и США, и НАТО ведут переговоры со всеми странами на восточной границе Североатлантического альянса и/или прилегающими к Украине или России.

"В то же время наша позиция заключается в том, что в соответствии с основной целью Программы развития обороны и вооруженных сил Венгрия уже создала такие национальные силы, развила такие национальные возможности, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на другие иностранные силы и войска. Мы идем этим путем, поэтому сейчас, в нынешней ситуации мы не считаем целесообразным - и не требуем - развертывать здесь подкрепление НАТО. Мы можем это сделать", - сказал он.

Бенке пояснил, что национальный суверенитет означает, что, если НАТО считает необходимым передислоцировать войска Альянса в страну, он также должен обосновать это. Кроме того, сперва нужно выяснить, могут ли соответствующие задания быть выполнены силами этой страны. Если нет, следует обсудить возможные дополнительные силы.

"Венгрия сейчас не находится в непосредственной опасности в этой ситуации. Мы должны следить за диалогом и поощрять других членов НАТО и всех участников решить эту ситуацию путем диалога", - добавил венгерский министр.

Об Украине и НАТО

Относительно членства Украины в НАТО, министр обороны отметил, что "Венгрия уже давно поддерживает усилия соседа".

"Но тогда Украина выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и вела себя так, как нельзя делать в рамках альянса. После этого позиция правительства заключается в том, что Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО. Конечно, в прошлый раз я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова поговорить об этом вопросе, если венграм, которые проживают на Закарпатье, будут предоставлены такие же права, которые мы предоставляем украиноязычным людям, которые проживают в Венгрии", - указал министр обороны страны.

Ранее

24 января страны НАТО объявило о переброске кораблей, авиации и военного контингента в страны Восточной Европы: Литву, Болгарию и Румынию. Венгрия, которая также входит в Альянс, среди этих государств не упоминалась. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщило, что США и союзники рассматривают возможность разместить военных в Румынии, Болгарии и Венгрии (по около 1000 человек в каждой стране), что должно было бы быть похожим на передовые боевые группы, которые сейчас дислоцируются в странах Балтии и Польше, чтобы продемонстрировать поддержку "перед лицом продолжающейся агрессии Москвы".