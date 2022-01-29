В Угорщині не вважають за доцільне розміщення на своїй території додаткових сил НАТО

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На запитання, чи правда новини про те, що США ведуть переговори про допуск НАТО і бойових підрозділів НАТО, зокрема з Угорщиною, Тібор Бенко відповів: і США, і НАТО ведуть переговори з усіма країнами на східному кордоні Північноатлантичного альянсу та/або прилеглими до України чи Росії.

"Водночас наша позиція полягає в тому, що відповідно до основної мети Програми розвитку оборони та збройних сил Угорщина вже створила такі національні сили, розвинула такі національні можливості, що в поточній ситуації немає потреби покладатися на інші іноземні сили та війська. Ми йдемо цим шляхом, тому зараз, у нинішній ситуації, ми не вважаємо за доцільне – і не вимагаємо – розгортати тут підкріплення НАТО. Ми можемо це зробити", - сказав він.

Бенко пояснив, що національний суверенітет означає, що, якщо НАТО вважає за необхідне передислокувати війська Альянсу до країни, воно також має обґрунтувати це. Крім того, спершу потрібно з’ясувати, чи можуть відповідне завдання бути виконане силами цієї країни. Якщо ні, слід обговорити можливі додаткові сили.

"Угорщина зараз не перебуває в безпосередній небезпеці в цій ситуації. Ми повинні слідкувати за діалогом і заохочувати інших членів НАТО та всіх учасників вирішити цю ситуацію шляхом діалогу", - додав угорський міністр.

Про Україну і НАТО

Щодо членства України в НАТО, міністр оборони зазначив, що "Угорщина вже давно підтримує зусилля сусіда".

"Але тоді Україна виступила проти угорців, які проживають на Закарпатті, і поводилася так, як не можна робити в межах альянсу. Після цього позиція уряду полягає в тому, що Україна поки що не готова до вступу, вона не відповідає очікуванням НАТО. Звичайно, минулого разу я особисто сказав міністру оборони України, що ми можемо знову поговорити про це питання, якщо угорцям, які проживають на Закарпатті, будуть надані такі самі права, які ми надаємо україномовним людям, які проживають в Угорщині", - вказав міністр оборони країни.

Раніше

24 січня країни НАТО оголосили про перекидання кораблів, авіації та військового контингенту до країн Східної Європи: Литви, Болгарії та Румунії. Угорщина, яка також входить до Альянсу, серед цих держав не згадувалася. Пізніше CNN з посиланням на джерела повідомило, що США і союзники розглядають можливість розмістити військових у Румунії, Болгарії та Угорщині (по приблизно 1000 осіб у кожній країні), що мало б бути подібним до передових бойових груп, які зараз дислокуються в країнах Балтії та Польщі, щоб продемонструвати підтримку "перед обличчям агресії Москви, що триває".