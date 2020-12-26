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В Уганде в результате крушения судна погибло не менее 26 человек

Киев • УНН

 • 14236 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. По меньшей мере 26 тел нашли в озере Альберт в Уганде, где во вторник потонуло судно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Уганде в результате крушения судна погибло не менее 26 человек

“По меньшей мере 26 тел были извлечены из озера Альберт, расположенного на границе Уганды с Демократической Республикой Конго, где во вторник затонуло судно”, - сказал официальный представитель угандийской бригады морской пехоты Фэйворит Ругумайо.

По его словам, в пятницу были извлечены еще пять тел, а общее число погибших достигло 26.

"В общей сложности около восьми человек числились пропавшими без вести. Но сегодня (в пятницу - ред.) нам удалось извлечь еще пять тел. Около трех человек до сих пор числятся пропавшими без вести", - сказал Фэйворит Ругумайо.

Он отметил, что 21 человек был спасен, но шансов на обнаружение новых выживших становится все меньше.

Сообщается, что судно перевозило товары и более 50 пассажиров и направлялось из округа Булиса на западе Уганды на рынок в северо-западном округе Паквач.

“Вероятная причина аварии - механические неполадки. Выжившие рассказали, что произошел отказ двигателя во время непогоды", - добавил Ругумайо.

Он подчеркнул, что военнослужащие и полицейские продолжают совместные поиски пропавших без вести пассажиров.

Напомним, у берегов Туниса выловили тела 20 мигрантов.

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