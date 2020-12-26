В Уганді в результаті катастрофи судна загинули щонайменше 26 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Щонайменше 26 тіл знайшли в озері Альберт в Уганді, де у вівторок потонуло судно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Щонайменше 26 тіл були витягнуті з озера Альберт, розташованого на кордоні Уганди з Демократичною Республікою Конго, де у вівторок затонуло судно", - сказав офіційний представник Уганди бригади морської піхоти Фейворіт Ругумайо.
За його словами, в п'ятницю були вилучені ще п'ять тіл, а загальна кількість загиблих досягла 26.
"В цілому близько восьми осіб числилися зниклими без вести. Але сьогодні (в п'ятницю - ред.) нам вдалося витягти ще п'ять тіл. Близько трьох осіб досі вважаються зниклими безвісти", - сказав Фейворіт Ругумайо.
Він зазначив, що 21 людина була врятована, але шансів на ще виявити врятованих стає все менше.
Повідомляється, що судно перевозило товари і більше 50 пасажирів і прямувало з округу Буліс на заході Уганди на ринок в північно-західному окрузі Паквач.
"Ймовірна причина аварії - механічні неполадки. Ті, хто вижив, розповіли, що відбулася відмова двигуна під час негоди", - додав Ругумайо.
Він наголосив, що військовослужбовці і поліцейські продовжують спільні пошуки зниклих безвісти пасажирів.
Нагадаємо, біля берегів Тунісу виловили тіл 20 мігрантів.