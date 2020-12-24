У берегов Туниса выловили тела 20 мигрантов

Сообщается, что пять других мигрантов, находившихся на борту, были спасены, в настоящее время поисковая операция продолжается.

Зекри не сообщил подробностей, но сказал, что спасательная операция проводилась недалеко от порта Сфакс в центре Туниса. Также представитель министерства внутренних дел Халед Хайуни сказал, что лодка направлялась в Италию из района Сиди-Мансур в Сфаксе, когда затонула.

Как сообщил AFP пресс-секретарь суда Сфакса Мурад Турки, на борту катера с мигрантами находилось более 40 человек.

Он сказал, что некоторые из 20 обнаруженных тел были доставлены в больницу Сфакса для вскрытия, чтобы определить причину смерти.

Отмечается, что Тунис находится всего в нескольких сотнях километров от континентальной Европы и долгое время был плацдармом для нелегальной миграции на континент.

По данным агентства ООН по делам беженцев, хотя в последние годы их число значительно снизилось, количество незаконных пересечений мигрантов из Туниса в Европу увеличилось более чем на 150% в январе-апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. Многие из мигрантов приехали из стран Африки к югу от Сахары.

По данным министерства внутренних дел, 8 581 мигрант был задержан после опасного перехода через Средиземное море в период с января по середину сентября.

Ранее в этом месяце военно-морские силы Туниса заявили, что перехватили 93 мигранта после того, как их судно сломалось у Сфакса при попытке добраться до Италии.

Как сообщал УНН, в июне по меньшей мере 61 человек погиб после опрокидывания судна, набитого африканскими мигрантами у берегов Туниса.