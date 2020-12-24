У берегов Туниса выловили тела 20 мигрантов

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 65575 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 127966 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 137690 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 323222 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 189683 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 460442 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 338320 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 224311 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249222 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257521 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 89080 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 26259 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 49691 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 45360 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 29520 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 89554 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 94302 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 184070 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 323222 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 460442 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 11811 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 26983 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 35147 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 64760 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 87288 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

У берегов Туниса выловили тела 20 мигрантов

Киев • УНН

 • 13588 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В четверг береговая охрана Туниса вытащила тела 20 мигрантов из стран Африки после того, как их лодка перевернулась в море. Об этом сообщил представитель министерства обороны страны Мохамед Зекри, передает УНН со ссылкой на AFP.

У берегов Туниса выловили тела 20 мигрантов

Сообщается, что пять других мигрантов, находившихся на борту, были спасены, в настоящее время поисковая операция продолжается.

Зекри не сообщил подробностей, но сказал, что спасательная операция проводилась недалеко от порта Сфакс в центре Туниса. Также представитель министерства внутренних дел Халед Хайуни сказал, что лодка направлялась в Италию из района Сиди-Мансур в Сфаксе, когда затонула.

Как сообщил AFP пресс-секретарь суда Сфакса Мурад Турки, на борту катера с мигрантами находилось более 40 человек.
Он сказал, что некоторые из 20 обнаруженных тел были доставлены в больницу Сфакса для вскрытия, чтобы определить причину смерти.

Отмечается, что Тунис находится всего в нескольких сотнях километров от континентальной Европы и долгое время был плацдармом для нелегальной миграции на континент.

По данным агентства ООН по делам беженцев, хотя в последние годы их число значительно снизилось, количество незаконных пересечений мигрантов из Туниса в Европу увеличилось более чем на 150% в январе-апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. Многие из мигрантов приехали из стран Африки к югу от Сахары.

По данным министерства внутренних дел, 8 581 мигрант был задержан после опасного перехода через Средиземное море в период с января по середину сентября.

Ранее в этом месяце военно-морские силы Туниса заявили, что перехватили 93 мигранта после того, как их судно сломалось у Сфакса при попытке добраться до Италии.

Как сообщал УНН, в июне по меньшей мере 61 человек погиб после опрокидывания судна, набитого африканскими мигрантами у берегов Туниса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61