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Біля берегів Тунісу виловили тіла 20 мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У четвер берегова охорона Тунісу витягла тіла 20 мігрантів з країн Африки після того, як їхній човен перекинувся в море. Про це повідомив представник міністерства оборони країни Мохамед Зекрі, передає УНН з посиланням на AFP.

Біля берегів Тунісу виловили тіла 20 мігрантів

Повідомляється, що п'ять інших мігрантів, які перебували на борту, були врятовані, в даний час пошукова операція триває.

Зекрі не повідомив подробиць, але сказав, що рятувальна операція проводилася недалеко від порту Сфакс в центрі Тунісу.
Також представник міністерства внутрішніх справ Халед Хайуні сказав, що човен прямував до Італії з району Сіді-Мансур в Сфаксі, коли затонув.

Як повідомив AFP прессекретар суду Сфакса Мурад Туркі, на борту катера з мігрантами перебувало більше 40 осіб.
Він сказав, що деякі з 20 виявлених тіл були доставлені в лікарню Сфакса для розтину, щоб визначити причину смерті.

Відзначається, що Туніс знаходиться всього в декількох сотнях кілометрів від континентальної Європи і довгий час був плацдармом для нелегальної міграції на континент.

За даними агентства ООН у справах біженців, хоча в останні роки їх число значно знизилося, кількість незаконних перетинань мігрантів з Тунісу до Європи збільшилася більш ніж на 150% в січні-квітні в порівнянні з тим же періодом минулого року.
Багато з мігрантів приїхали з країн Африки на південь від Сахари.

За даними міністерства внутрішніх справ, 8 581 мігрант був затриманий після небезпечного переходу через Середземне море в період з січня по середину вересня.

Раніше в цьому місяці військово-морські сили Тунісу заявили, що перехопили 93 мігранти після того, як їх судно зламалося біля Сфакса при спробі дістатися до Італії.

Як повідомляв УНН, в червні щонайменше 61 людина загинула після перекидання судна, набитого африканськими мігрантами біля берегів Тунісу.

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