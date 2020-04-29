В УАФ рассказали о поддержке одесских ветеранов спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Одесская областная футбольная ассоциация передала продуктовые наборы ветеранам одесского футбола. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.
"Более 30 ветеранов одесского футбола в возрасте от 60-ти лет получили продуктовые наборы от областной футбольной ассоциации", - говорится в сообщении.
Продуктовые наборы ветеранам доставили глава комитета детско-юношеского футбола в Одесской области Алексей Гай и заместитель главы областной ассоциации Игорь Шуховцев.
В УАФ напомнили, что недавно Одесская областная футбольная ассоциация передала пасхальные подарки врачам областного клинического медицинского центра.
Как писал УНН, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.