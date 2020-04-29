В УАФ розповіли про підтримку одеських ветеранів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Одеська обласна футбольна асоціація передала продуктові набори ветеранам одеського футболу. Про це інформує пресслужба Української асоціації футболу, передає УНН.
"Понад 30 ветеранів одеського футболу віком від 60-ти років отримали продуктові набори від обласної футбольної асоціації", - йдеться у повідомленні.
Продуктові набори ветеранам доставили голова комітету дитячо-юнацького футболу в Одеській області Олексій Гай та заступник голови обласної асоціації Ігор Шуховцев.
В УАФ нагадали, що нещодавно Одеська обласна футбольна асоціація передала великодні подарунки лікарям обласного клінічного медичного центру.
Як писав УНН, до проекту "футбольної" підтримки ветеранів спорту та лікарів долучилися вже понад десять регіонів.