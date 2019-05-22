В УАФ назвали лучшую городскую федерацию футбола

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 40928 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 62618 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79397 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92556 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122848 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111572 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137722 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144637 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130137 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В УАФ назвали лучшую городскую федерацию футбола

В УАФ назвали лучшую городскую федерацию футбола

Киев  •  УНН

 • 6543 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В прошлую пятницу, 17 мая, в Запорожье состоялся ХХІІ Конгресс Украинской ассоциации футбола. В рамках мероприятия званием "Лучшая городская федерация" была награждена Федерация футбола Павлограда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу федерации.

Сообщается, что не так давно в Павлограде были созданы два ФК - "Атриум" и "Павлоград". В первый год своего существования клубы заняли 1 и 3 место в первой Лиге Днепропетровской области. Федерация футбола Павлограда получила звание лучшей благодаря высокому результату игры спортсменов, отмечают в федерации.

"Приятно осознавать, что нашу работу признали не только в области, но и в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая 79 делегатов ХХІІ Конгресса ФФУ поддержали инициативу изменить название Федерации футбола Украины на Украинскую ассоциацию футбола.

С такой инициативой выступили представители УЕФА, которые и представили членам Исполкома ФФУ соответствующую концепцию.

Украинские Национальные Новости

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