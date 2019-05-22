В УАФ назвали лучшую городскую федерацию футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В прошлую пятницу, 17 мая, в Запорожье состоялся ХХІІ Конгресс Украинской ассоциации футбола. В рамках мероприятия званием "Лучшая городская федерация" была награждена Федерация футбола Павлограда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу федерации.
Сообщается, что не так давно в Павлограде были созданы два ФК - "Атриум" и "Павлоград". В первый год своего существования клубы заняли 1 и 3 место в первой Лиге Днепропетровской области. Федерация футбола Павлограда получила звание лучшей благодаря высокому результату игры спортсменов, отмечают в федерации.
"Приятно осознавать, что нашу работу признали не только в области, но и в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 мая 79 делегатов ХХІІ Конгресса ФФУ поддержали инициативу изменить название Федерации футбола Украины на Украинскую ассоциацию футбола.
С такой инициативой выступили представители УЕФА, которые и представили членам Исполкома ФФУ соответствующую концепцию.