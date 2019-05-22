В УАФ назвали кращу міську федерацію футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Минулої п'ятниці, 17 травня, в Запоріжжі відбувся ХХІІ Конгрес Української асоціації футболу. В рамках заходу званням "Краща міська федерація" була нагороджена Федерація футболу Павлограда, передає УНН з посиланням на прес-службу федерації.
Повідомляється, що не так давно у Павлограді були створені два ФК - "Атріум" та "Павлоград". У перший рік свого існування клуби зайняли 1 і 3 місце у першій Лізі Дніпропетровської області. Федерація футболу Павлограда отримала звання найкращої завдяки високому результату гри спортсменів, відзначають у федерації.
"Приємно усвідомлювати, що нашу роботу визнали не тільки в області, а й в Україні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 травня 79 делегатів ХХІІ Конгресу ФФУ підтримали ініціативу змінити назву Федерації футболу України на Українську асоціацію футболу.
З такою ініціативою виступили представники УЄФА, які і представили членам Виконкому ФФУ відповідну концепцію.