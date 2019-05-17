Федерация футбола Украины изменит название в соответствии со стандартами УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Федерация футбола Украины меняет свое название на Украинскую ассоциацию футбола, в соответствии со стандартами УЕФА. Такое решение было поддержано членами Исполкома ФФУ и принято делегатами ХХІІ Конгресса Федерации, передает корреспондент УНН.
С такой инициативой выступили представители УЕФА в рамках длительного сотрудничества с украинской федерацией по ребрендингу и приведению логотипа и названия футбольной организации к европейским стандартам.
По словам президента ФФУ Андрея Павелко, первый шаг на этом пути изменений и трансформаций Федерация сделала три года назад, когда сменила логотип.
Решение об изменении названия ФФУ было поддержано 79 голосами делегатов Конгресса и, соответственно, принято.