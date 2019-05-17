Федерація футболу України змінить назву відповідно до стандартів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Федерація футболу України змінює свою назву на Українську асоціацію футболу, відповідно до стандартів УЄФА. Таке рішення було підтримано членами Виконкому ФФУ та ухвалено делегатами ХХІІ Конгресу Федерації, передає кореспондент УНН.
З такою ініціативою виступили представники УЄФА у межах тривалої співпраці з українською федерацією щодо ребрендингу та приведення логотипу і назви футбольної організації до європейських стандартів.
За словами президента ФФУ Андрія Павелка, перший крок на цьому шляху змін та трансформацій Федерація зробила три року тому, коли змінила логотип.
Рішення про зміну назви ФФУ було підтримано 79 голосами делегатів Конгресу та, відповідно, ухвалено.