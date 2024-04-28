В Турции полицейский открыл огонь по коллегам, двое убиты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  110538 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  103830 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  146118 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  142320 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  138823 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124685 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  89378 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  82971 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153718 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168202 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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26 апреля 2024, 13:52  •  185224 просмотра
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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  238722 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  377305 просмотра

В Турции полицейский открыл огонь по коллегам, двое убиты

Полицейский убил двух коллег и ранил еще восьмерых во время стрельбы в полицейском участке в Адиямане, Турция.

Общество •   •  8972 просмотра
В Турции полицейский открыл огонь по коллегам, двое убиты

В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике врага в Часовом Яру

Противник применяет тактику обхода Часового Яра с фланга через населенные пункты Богдановка и Ивановское, пытаясь захватить их любой ценой, но не достигает тактического успеха, а также безуспешно штурмует Андреевку и Клещеевку, причем возле последней зафиксировано увеличение количества вражеских войск.

Война •   •  11318 просмотра
В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике врага в Часовом Яру

Мощный торнадо пронесся в Китае: есть погибшие и раненые

Мощный торнадо в китайской провинции Гуандун унес жизни 5 человек, ранил 33 и нанес значительный ущерб промышленным зданиям.

Новости Мира •   •  10520 просмотра
Мощный торнадо пронесся в Китае: есть погибшие и раненые

В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

Более 700 студентов были задержаны по всей территории США за последнюю неделю во время пропалестинских митингов и протестов, согласно анализу заявлений полиции, проведенному The New York Times.

Общество •   •  11740 просмотра
В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд готов выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, начальника штаба ЦАХАЛа и сотрудников израильских служб безопасности в связи с предполагаемыми нарушениями во время войны в секторе Газа, говорится в статье в The Times.

политика •   •  10577 просмотра
The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

Суд в России арестовал очередного подозреваемого в теракте в "Крокусе"

Суд в России арестовал 12-го подозреваемого, 21-летнего гражданина Таджикистана, за предоставление средств связи и денег обвиняемым в смертельном теракте в "Крокус Сити Холле".

политика •   •  10432 просмотра
Суд в России арестовал очередного подозреваемого в теракте в "Крокусе"

Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию и Израиль, что станет его седьмой дипломатической миссией на Ближнем Востоке со времени войны между Израилем и ХАМАС в Газе более полугода назад.

политика •   •  9702 просмотра
Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток

За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

Россияне 20 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, зафиксировав 112 взрывов, но, к счастью, никто не пострадал.

Общество •   •  10341 просмотра
За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

Россия ударила по жилому дому на Днепропетрощине: спасатели тушили пожар

Россия нанесла удар по жилому дому в Никопольском районе Днепропетровской области, что вызвало пожар, который впоследствии потушили спасатели.

Общество •   •  10534 просмотра
Россия ударила по жилому дому на Днепропетрощине: спасатели тушили пожар

В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты

В Запорожском цирке произошел несчастный случай: акробаты упали с 5-метровой высоты, в результате чего девочка получила сотрясение мозга, а мальчик сломал ногу.

Здоровье •   •  14117 просмотра
В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты