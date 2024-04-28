В Турции полицейский открыл огонь по коллегам, двое убиты

Полицейский открыл стрельбу в участке в турецком городе Адиамане. Двое полицейских погибли, сообщил глава МВД Али Эрликая. По информации Halk TV, восемь сотрудников правоохранительных органов ранены, передает УНН.

Детали

Стрельба произошла примерно в 20:15 по местному времени. Полицейский, который находился на службе, выстрелил из личного оружия в начальника участка и инспектора Управления общественной безопасности.

Они были госпитализированы с тяжелыми ранениями, их не удалось спасти. Предполагаемый нападавший был обезврежен и задержан, сообщил Эрликая в соцсети X. Ведется судебное и административное расследование.

Телеканал Halk TV без ссылки на источник информации сообщил о восьми раненых. Неизвестно входит ли в это число полицейские, которые умерли в больнице.

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