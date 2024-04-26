Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  143673 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  159492 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  166249 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  148353 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120400 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105592 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102966 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137749 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158161 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154582 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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19 апреля 2024, 15:15  •  578321 просмотра

Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем

Турция готовится использовать искусственный интеллект для обнаружения и отслеживания спутников-шпионов и космических аппаратов, пролетающих над страной и могущих быть использованы в шпионских целях, в целях защиты своей национальной безопасности.

политика •   •  9799 просмотра
Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем

Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны

Греция отказывается предоставлять Украине такие важные системы противовоздушной обороны, как "Патриот" и С-300, поскольку они являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции.

Война •   •  12173 просмотра
Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны

Еще плюс 950 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 463 930 человек личного состава и 7262 танков.

Война •   •  19167 просмотра
Еще плюс 950 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 114 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 75 авиаударов и 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  19247 просмотра
На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб

ВСУ нанесли 13 авиаударов по врагу - Генштаб

Вооруженные Силы Украины нанесли 13 авиационных ударов по объектам противника, среди которых 2 командных пункта, 8 мест сосредоточения войск и 3 зенитно-ракетных комплекса, а украинские ракетные войска поразили 1 командный пункт и 1 место сосредоточения российских оккупантов.

Война •   •  19042 просмотра
ВСУ нанесли 13 авиаударов по врагу - Генштаб

Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС: подвиг ликвидаторов, последствия трагедии, попытки россиян вызвать новую техногенную катастрофу

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции из-за непрофессиональных действий и недостатков конструкции реактора произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа, повлекшая взрывы, пожары, радиационное облучение и долговременные разрушительные последствия.

Общество •   •  18310 просмотра
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС: подвиг ликвидаторов, последствия трагедии, попытки россиян вызвать новую техногенную катастрофу

Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против стран за отказ от доллара

Советники Трампа обсуждают введение санкций против стран, которые отказываются от доллара и ведут двустороннюю торговлю без использования американской валюты.

Экономика •   •  17561 просмотра
Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против стран за отказ от доллара

В ООН призвали развернуть миссию безопасности на Гаити

Генеральный секретарь ООН призывает к срочному развертыванию международной миссии безопасности в Гаити для борьбы с бандами и оказания помощи новому правительству.

политика •   •  15691 просмотра
В ООН призвали развернуть миссию безопасности на Гаити

26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

Сегодня, 26 апреля, во многих странах мира люди, которые запатентовали свое изобретение, написали какое-то произведение или сделали что-то другое оригинальное благодаря своим умственным способностям могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня интеллектуальной собственности.

УНН Lite •   •  52027 просмотра
26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

Секретарь Пентагона Ллойд Остин обсудил вторжение России в Украину и дальнейшую координацию безопасности помощи Украине с министром национальной обороны Румынии Ангелом Тилваром в телефонном разговоре.

Война •   •  40002 просмотра
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине