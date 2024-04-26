Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем

В Турции готовятся использовать искусственный интеллект для противодействия шпионажу, пишет Islam-today, передает УНН.

Детали

Турецкие ученые работают над проектом, который поможет выявлять космические аппараты и спутники, пролетающие над страной, которые могут использоваться для шпионских целей.

Профессор Тахсин Чагры Шишман, проректор Университета турецкой ассоциации аэронавтики (THK), отметил, что информация о подозрительных спутниках не доступна на сайте space-track.org.

Поэтому Турция ищет другие методы отслеживания таких космических объектов, которые могут угрожать национальной безопасности.

В рамках этого проекта турецкие специалисты с помощью ИИ будут отслеживать спутники-шпионы и определять их орбиты.

Реализация разработанного нами проекта позволит отслеживать спутники-шпионы страны, определять их орбиты с помощью искусственного интеллекта и знать время их пролета над Турцией. Таким образом, можно будет скрыть те действия, которые мы не хотим, чтобы были замечены спутниками-шпионами отметил ученый.

Искусственный интеллект требует большие объемы электроэнергии и затрудняет переход на безуглеродные технологии