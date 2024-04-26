Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем

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Турция готовится использовать искусственный интеллект для обнаружения и отслеживания спутников-шпионов и космических аппаратов, пролетающих над страной и могущих быть использованы в шпионских целях, в целях защиты своей национальной безопасности.
Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны
Греция отказывается предоставлять Украине такие важные системы противовоздушной обороны, как "Патриот" и С-300, поскольку они являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции.
Еще плюс 950 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 463 930 человек личного состава и 7262 танков.
На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 114 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 75 авиаударов и 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
ВСУ нанесли 13 авиаударов по врагу - Генштаб
Вооруженные Силы Украины нанесли 13 авиационных ударов по объектам противника, среди которых 2 командных пункта, 8 мест сосредоточения войск и 3 зенитно-ракетных комплекса, а украинские ракетные войска поразили 1 командный пункт и 1 место сосредоточения российских оккупантов.
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС: подвиг ликвидаторов, последствия трагедии, попытки россиян вызвать новую техногенную катастрофу
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции из-за непрофессиональных действий и недостатков конструкции реактора произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа, повлекшая взрывы, пожары, радиационное облучение и долговременные разрушительные последствия.
Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против стран за отказ от доллара
Советники Трампа обсуждают введение санкций против стран, которые отказываются от доллара и ведут двустороннюю торговлю без использования американской валюты.
В ООН призвали развернуть миссию безопасности на Гаити
Генеральный секретарь ООН призывает к срочному развертыванию международной миссии безопасности в Гаити для борьбы с бандами и оказания помощи новому правительству.
26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья
Сегодня, 26 апреля, во многих странах мира люди, которые запатентовали свое изобретение, написали какое-то произведение или сделали что-то другое оригинальное благодаря своим умственным способностям могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня интеллектуальной собственности.
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине
Секретарь Пентагона Ллойд Остин обсудил вторжение России в Украину и дальнейшую координацию безопасности помощи Украине с министром национальной обороны Румынии Ангелом Тилваром в телефонном разговоре.