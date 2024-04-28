У Туреччині поліцейський відкрив вогонь по колегах, двоє вбито
Київ • УНН
Поліцейський вбив двох колег і поранив ще вісьмох під час стрілянини в поліцейській дільниці в Адіямані, Туреччина.
Поліцейський відкрив стрілянину в дільниці у турецькому місті Адіамані. Двоє поліцейських загинули, повідомив голова МВС Алі Ерлікая. За інформацією Halk TV, вісім співробітників правоохоронних органів поранено, передає УНН.
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Стрілянина відбулася приблизно о 20:15 за місцевим часом. Поліцейський, який перебував на службі, вистрілив з особистої зброї в начальника дільниці та інспектора Управління громадської безпеки.
Вони були госпіталізовані з тяжкими пораненнями, їх не вдалося врятувати. Передбачуваний нападник був знешкоджений і затриманий, повідомив Ерлікая в соцмережі X. Ведеться судове та адміністративне розслідування.
Телеканал Halk TV без посилання на джерело інформації повідомив про вісьмох поранених. Невідомо входить до цього числа поліцейські, які померли в лікарні.
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