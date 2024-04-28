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У Туреччині поліцейський відкрив вогонь по колегах, двоє вбито

У Туреччині поліцейський відкрив вогонь по колегах, двоє вбито

Київ • УНН

 • 25300 перегляди

Поліцейський вбив двох колег і поранив ще вісьмох під час стрілянини в поліцейській дільниці в Адіямані, Туреччина.

Поліцейський відкрив стрілянину в дільниці у турецькому місті Адіамані. Двоє поліцейських загинули, повідомив голова МВС Алі Ерлікая. За інформацією Halk TV, вісім співробітників правоохоронних органів поранено, передає УНН.

Деталі

Стрілянина відбулася приблизно о 20:15 за місцевим часом. Поліцейський, який перебував на службі, вистрілив з особистої зброї в начальника дільниці та інспектора Управління громадської безпеки.

Вони були госпіталізовані з тяжкими пораненнями, їх не вдалося врятувати. Передбачуваний нападник був знешкоджений і затриманий, повідомив Ерлікая в соцмережі X. Ведеться судове та адміністративне розслідування.

Телеканал Halk TV без посилання на джерело інформації повідомив про вісьмох поранених. Невідомо входить до цього числа поліцейські, які померли в лікарні.

Туреччина озброїться ШІ у боротьбі зі шпигунством26.04.24, 08:05 • 19261 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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