В Турции израильского футболиста исключили из команды и начали следствие за поддержку Израиля

Турецкий футбольный клуб Антальяспор разорвал контракт с израильтянином Сагивом Эхезкелем из-за того, что он поддержал Израиль в войне против ХАМАС. Об этом сообщил футбольный клуб в социальной сети Х, передает УНН.

Детали

Было решено, что Сагив Ехезкель, который, как было замечено, действовал против национальных ценностей нашей страны, поделившись надписью на своем запястье после того, как забил гол на 68-й минуте матча, который мы сыграли сегодня против "Трабзонспора". Он будет исключен из команды по решению совета директоров. Наш совет директоров никогда не допустит поведения, противоречащего чувствам нашей страны, даже если на кону будет стоять чемпионство или трофей говорится в заявлении Антальяспор.

Дополнение

Кроме расторжения контракта, против израильского футболиста начали следствие за "публичное разжигание вражды и ненависти". Причиной стал его жест в поддержку операции в секторе Газа во время матча. Об этом в воскресенье сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Главная прокуратура Анталии начала судебное разбирательство по делу о "публичном разжигании вражды и ненависти" в отношении израильского футболиста Сагива Йехезкеля из-за его безответственных действий в поддержку резни, совершенной Израилем в секторе Газа написал турецкий министр.

Контекст

На 68-й минуте матча турецкой Суперлиги между Антальяспором и Трабзонспором израильтянин отметился забитым мячом, а затем показал повязку с надписью "100 дней. 7.10" и рисунком в виде звезды Давида.

Надпись имела в виду 100-й день палестино-израильского конфликта, который начался 7 октября 2023 года с нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

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