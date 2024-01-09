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Четыре арабские страны и Турция готовы начать подготовку к восстановлению Газы - Блинкен

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 08:52  •  4377 просмотра

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Согласно заявлению Блинкена, четыре арабские страны готовы планировать послевоенное восстановление Газы и управление анклавом.

 Четыре ключевые арабские страны и Турция согласились начать планирование восстановления и управления Газой после окончания войны между ХАМАС и Израилем. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, пишет Associated Press, информирует УНН

Детали 

По словам, Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Турция  согласились начать подготовку к восстановлению сектора Газы  и управлению анклавом после войны. 

Лидеры этих стран "согласились работать вместе и координировать наши усилия, чтобы помочь Газе стабилизироваться и восстановиться, наметить политический путь для палестинцев и работать над достижением долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе в целом", - сказал Блинкен.

Как отмечает издание, ранее арабские страны и Турция сопротивлялись призывам США начать послевоенное планирование, настаивая на том, что сначала необходимо прекратить огонь. 

Госсекретарь США заявил, что во вторник и среду представит предложение стран премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху и его военному кабинету, а также палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, после чего -  президенту Египта Абдель Фатаху ас-Сиси. 

Дополнение

Израиль не намерен устанавливать административный контроль над сектором Газа и планирует после завершения военной операции в анклаве через некоторое время передать власть местной администрации. Такой план подготовило военное руководство страны во главе с министром обороны Йоавом Галантом. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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