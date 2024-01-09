Четыре арабские страны и Турция готовы начать подготовку к восстановлению Газы - Блинкен

Четыре ключевые арабские страны и Турция согласились начать планирование восстановления и управления Газой после окончания войны между ХАМАС и Израилем. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, пишет Associated Press, информирует УНН.

Детали

По словам, Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Турция согласились начать подготовку к восстановлению сектора Газы и управлению анклавом после войны.

Лидеры этих стран "согласились работать вместе и координировать наши усилия, чтобы помочь Газе стабилизироваться и восстановиться, наметить политический путь для палестинцев и работать над достижением долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе в целом", - сказал Блинкен.

Как отмечает издание, ранее арабские страны и Турция сопротивлялись призывам США начать послевоенное планирование, настаивая на том, что сначала необходимо прекратить огонь.

Госсекретарь США заявил, что во вторник и среду представит предложение стран премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху и его военному кабинету, а также палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, после чего - президенту Египта Абдель Фатаху ас-Сиси.

Дополнение

Израиль не намерен устанавливать административный контроль над сектором Газа и планирует после завершения военной операции в анклаве через некоторое время передать власть местной администрации. Такой план подготовило военное руководство страны во главе с министром обороны Йоавом Галантом.