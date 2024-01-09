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Чотири арабські країни і Туреччина готові почати підготовку до відновлення Гази - Блінкен

Чотири арабські країни і Туреччина готові почати підготовку до відновлення Гази - Блінкен

Київ • УНН

 • 33348 перегляди

Згідно із заявою Блінкена, чотири арабські країни готові планувати післявоєнну відбудову Гази і управління анклавом.

 Чотири ключові арабські країни і Туреччина погодилися розпочати планування відновлення і управління Газою після закінчення війни між ХАМАС та Ізраїлем. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, пише Associated Press, інформує УНН

Деталі 

За словами, Саудівська Аравія, Йорданія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина  погодилися розпочати підготовку до відновлення сектору Гази  і управління анклавом після війни. 

Лідери цих країн "погодилися працювати разом і координувати наші зусилля, щоб допомогти Газі стабілізуватися і відновитися, намітити політичний шлях для палестинців і працювати над досягненням довгострокового миру, безпеки і стабільності в регіоні в цілому", - сказав Блінкен.

Як зазначає видання, раніше арабські країни та Туреччина чинили опір закликам США розпочати післявоєнне планування, наполягаючи на тому, що спочатку необхідно припинити вогонь. 

Держсекретар США заявив, що у вівторок і середу представить пропозицію країн прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу і його військового кабінету, а також до палестинському лідеру Махмуду Аббасу, після чого -  президенту Єгипту Абдель Фатаху ас-Сісі. 

Доповнення

Ізраїль не має наміру встановлювати адміністративний контроль над сектором Гази та планує після завершення військової операції в анклаві через якийсь час передати владу місцевій адміністрації. Такий план підготувало військове керівництво країни на чолі із міністром оборони Йоавом Галантом. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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