У Туреччині ізраїльського футболіста виключили з команди та почали слідство за підтримку Ізраїлю

ukenru
29 березня, 17:57 • 141964 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 175355 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 161285 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 198925 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 172247 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 150350 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 156547 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 150077 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 420811 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173113 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.6 м/с
50 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 83116 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 87488 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 92858 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 91691 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 74759 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 271869 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 420836 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 470530 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 476291 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 383363 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 40386 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 175403 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 141473 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 135016 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 108399 перегляди
Актуальне
У Туреччині ізраїльського футболіста виключили з команди та почали слідство за підтримку Ізраїлю

У Туреччині ізраїльського футболіста виключили з команди та почали слідство за підтримку Ізраїлю

Київ • УНН

 • 28478 перегляди

Рада директорів футбольного клубу "Антальяспор" виключила Сагіва Йехезкеля зі складу команди, пояснивши це тим, що спортсмен "вчинив дії проти національних цінностей" Туреччини

Турецький футбольний клуб Антальяспор розірвав контракт з ізраїльтянином Сагівом Ехезкелем через те, що він підтримав Ізраїль у війні проти ХАМАС. Про це повідомив футбольний клуб у соціальній мережі Х, передає УНН.

Деталі

Було вирішено, що Сагів Єхезкель, який, як було помічено, діяв проти національних цінностей нашої країни, поділившись написом на своєму зап’ясті після того, як забив гол на 68-й хвилині матчу, який ми зіграли сьогодні проти „Трабзонспора". Він буде виключений з команди за рішенням ради директорів. Наша рада директорів ніколи не допустить поведінки, що суперечить почуттям нашої країни, навіть якщо на кону стоятиме чемпіонство або трофей

йдеться у заяві Антальяспор.

Доповнення

Окрім розірвання контракту, проти ізраїльського футболіста почали слідствою за "публічне розпалювання ворожнечі та ненависті". Причиною став його жест на підтримку операції в секторі Газа під час матчу. Про це у неділю повідомив міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч.

Головна прокуратура Анталії розпочала судовий розгляд у справі про "публічне розпалювання ворожнечі та ненависті" щодо ізраїльського футболіста Сагіва Йехезкеля через його безвідповідальні дії на підтримку різанини, вчиненої Ізраїлем у секторі Газа

написав турецький міністр.

Контекст

На 68-й хвилині матчу турецької Суперліги між Антальяспор і Трабзонспора ізраїльтянин відзначився забитим м`ячем, а потім показав пов’язку з написом "100 днів. 7.10" і малюнком у вигляді зірки Давида.

Напис мав на увазі 100-й день палестино-ізраїльського конфлікту, який розпочався 7 жовтня 2023 року з нападу бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю.

Чотири арабські країни і Туреччина готові почати підготовку до відновлення Гази - Блінкен09.01.24, 10:52 • 33348 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СпортНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70