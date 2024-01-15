У Туреччині ізраїльського футболіста виключили з команди та почали слідство за підтримку Ізраїлю

Турецький футбольний клуб Антальяспор розірвав контракт з ізраїльтянином Сагівом Ехезкелем через те, що він підтримав Ізраїль у війні проти ХАМАС. Про це повідомив футбольний клуб у соціальній мережі Х, передає УНН.

Деталі

Було вирішено, що Сагів Єхезкель, який, як було помічено, діяв проти національних цінностей нашої країни, поділившись написом на своєму зап’ясті після того, як забив гол на 68-й хвилині матчу, який ми зіграли сьогодні проти „Трабзонспора". Він буде виключений з команди за рішенням ради директорів. Наша рада директорів ніколи не допустить поведінки, що суперечить почуттям нашої країни, навіть якщо на кону стоятиме чемпіонство або трофей йдеться у заяві Антальяспор.

Доповнення

Окрім розірвання контракту, проти ізраїльського футболіста почали слідствою за "публічне розпалювання ворожнечі та ненависті". Причиною став його жест на підтримку операції в секторі Газа під час матчу. Про це у неділю повідомив міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч.

Головна прокуратура Анталії розпочала судовий розгляд у справі про "публічне розпалювання ворожнечі та ненависті" щодо ізраїльського футболіста Сагіва Йехезкеля через його безвідповідальні дії на підтримку різанини, вчиненої Ізраїлем у секторі Газа написав турецький міністр.

Контекст

На 68-й хвилині матчу турецької Суперліги між Антальяспор і Трабзонспора ізраїльтянин відзначився забитим м`ячем, а потім показав пов’язку з написом "100 днів. 7.10" і малюнком у вигляді зірки Давида.

Напис мав на увазі 100-й день палестино-ізраїльського конфлікту, який розпочався 7 жовтня 2023 року з нападу бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю.

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