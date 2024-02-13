В Турции из-за обвала на золотом руднике под землей оказались девять шахтеров

В Турции произошел обвал на золотом руднике в провинции Эрзинджан. Данных о возможных пострадавших пока нет. Однако известно, что часть рабочих осталась под завалами. Об этом пишут турецкие СМИ, передает УНН.

Детали

По данным турецких медиа в районе Илич города Эрзинджан, где расположен золотой рудник, около 14:00 произошел оползень. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил журналистам, что под обломками рудника заблокированы 9 человек.

К сожалению, есть информация, что 9 сотрудников пострадали от этого оползня. - заявил Али Ерликай.

В то же время тамошний мэр Бекир Аксун отметил, что пострадавших может быть больше.

По предварительным данным, под землей находятся 9 человек. Друзья, которые были там, заявили, что их было 10-12. Надеюсь, больше потерь не будет. Их тоже спасут. Буду очень рад, если мы спасем всех. - сказал Бекир Аксун.

На месте оползня уже развернута поисково-спасательная операция. Разбирать завалы направили спасателей AFAD (аналог украинского ГСЧС - ред.) из окрестных провинций. Около 400 человек. По данным AFAD от оползня пострадали жители нескольких регионов: Эрзинджан, Эрзурум, Сивас, Ризе, Малатья, Гиресун, Диярбакыр, Токат.

"Персонал был направлен из нашего и провинциального управления AFAD в Тунджеле. Мы следим за развитием событий", -отметили турецкие спасатели.

Губернатор Эрзинджана Хамза Айдогду в своем заявлении журналистам отметил, что блокирование людей на шахте произошло именно из-за оползня породы, и отверг обвинения о том, что на шахте якобы произошла утечка цианида.

На данный момент нет утечки. Если бы был, мы бы вам это объяснили. Утечки в реку Евфрат нет. был оползень, поэтому нет никакой проблемы, кроме этого оползня. - заявил губернатор Айдогду.

В то же время министр юстиции Йилмаз Тунч сообщил, что они уже начали судебное расследование и назначили 4 прокуроров, которые будут выяснять обстоятельства инцидента, из-за которого шахтеры оказались заблокированными под землей.

Мы все глубоко опечалены оползнем, который произошел около 14:30 на месторождении в районе Илич провинции Эрзинджан. Прокуратура по инциденту и 4 прокурора были назначены. Я передаю мои наилучшие пожелания нашим гражданам Эрзинджана, они находятся под завалами. Я желаю, чтобы наши братья-шахтеры были спасены в безопасности. - написал Министр Тунч.

На ситуацию отреагировал и турецкий Министр труда и социальной защиты Ведат Ишихан. В прямом эфире TRT News он отметил, что также поручил инспекторам труда и инспекторам SSI выяснить обстоятельства оползня.

Наша самая важная цель сейчас - безопасно спасти наших работников, оказавшихся под завалами. Я быстро назначил наших инспекторов труда и инспекторов SSI по инциденту. Кроме того, наш заместитель министра труда и социального обеспечения Фарук Озчелик поехал на место инцидента в Эрзинджане. - заявил Ишикхан.

За ходом спасательной операции следит и Президент Турции. Его представитель Фахреттин Алтун отметил, что все учреждения и организации работают в полной координации, чтобы спасти шахтеров заблокированных на руднике.