В Турции из-за обвала на золотом руднике под землей оказались девять шахтеров

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  100934 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  155407 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  184592 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  182620 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  288450 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  337154 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  275778 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  303684 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  326680 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256861 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Турции из-за обвала на золотом руднике под землей оказались девять шахтеров

В Турции из-за обвала на золотом руднике под землей оказались девять шахтеров

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 21:24  •  13258 просмотра

Read in English

В турецкой провинции Эрзинджан произошел обвал на золотодобывающей шахте, под завалами оказались 9 рабочих, что повлекло поисково-спасательную операцию.

В Турции произошел обвал на золотом руднике в провинции Эрзинджан. Данных о возможных пострадавших пока нет. Однако известно, что часть рабочих осталась под завалами. Об этом пишут турецкие СМИ, передает УНН.

Image

Детали

По данным турецких медиа в районе Илич города Эрзинджан, где расположен золотой рудник, около 14:00 произошел оползень. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил журналистам, что под обломками рудника заблокированы 9 человек.

 К сожалению, есть информация, что 9 сотрудников пострадали от этого оползня. 

- заявил Али Ерликай.

В то же время тамошний мэр Бекир Аксун отметил, что пострадавших может быть больше.

По предварительным данным, под землей находятся 9 человек. Друзья, которые были там, заявили, что их было 10-12. Надеюсь, больше потерь не будет. Их тоже спасут. Буду очень рад, если мы спасем всех.

 - сказал Бекир Аксун.

На месте оползня уже развернута поисково-спасательная операция. Разбирать завалы направили спасателей AFAD (аналог украинского ГСЧС - ред.) из окрестных провинций. Около 400 человек. По данным AFAD от оползня пострадали жители нескольких регионов: Эрзинджан, Эрзурум, Сивас, Ризе, Малатья, Гиресун, Диярбакыр, Токат.

Image

"Персонал был направлен из нашего и провинциального управления AFAD в Тунджеле. Мы следим за развитием событий", -отметили турецкие спасатели.

Губернатор Эрзинджана Хамза Айдогду в своем заявлении журналистам отметил, что блокирование людей на шахте произошло именно из-за оползня породы, и отверг обвинения о том, что на шахте якобы произошла утечка цианида.

 На данный момент нет утечки. Если бы был, мы бы вам это объяснили. Утечки в реку Евфрат нет. был оползень, поэтому нет никакой проблемы, кроме этого оползня. 

- заявил губернатор Айдогду.

В то же время министр юстиции Йилмаз Тунч сообщил, что они уже начали судебное расследование и назначили 4 прокуроров, которые будут выяснять обстоятельства инцидента, из-за которого шахтеры оказались заблокированными под землей.

 Мы все глубоко опечалены оползнем, который произошел около 14:30 на месторождении в районе Илич провинции Эрзинджан. Прокуратура по инциденту и 4 прокурора были назначены. Я передаю мои наилучшие пожелания нашим гражданам Эрзинджана, они находятся под завалами. Я желаю, чтобы наши братья-шахтеры были спасены в безопасности.

- написал Министр Тунч.
Image

На ситуацию отреагировал и турецкий Министр труда и социальной защиты Ведат Ишихан. В прямом эфире TRT News он отметил, что также поручил инспекторам труда и инспекторам SSI выяснить обстоятельства оползня.

Наша самая важная цель сейчас - безопасно спасти наших работников, оказавшихся под завалами. Я быстро назначил наших инспекторов труда и инспекторов SSI по инциденту. Кроме того, наш заместитель министра труда и социального обеспечения Фарук Озчелик поехал на место инцидента в Эрзинджане. 

- заявил Ишикхан.

За ходом спасательной операции следит и Президент Турции. Его представитель Фахреттин Алтун отметил, что все учреждения и организации работают в полной координации, чтобы спасти шахтеров заблокированных на руднике.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ОбществоКриминал и ЧП
У Туреччині через обвал на золотій копальні під землею опинились дев'ять шахтарів
Nine miners trapped underground in Turkey due to collapse at a gold mine
Новости по теме

В Турции из-за обвала на золотом руднике под землей оказались девять шахтеров

В турецкой провинции Эрзинджан произошел обвал на золотодобывающей шахте, под завалами оказались 9 рабочих, что повлекло поисково-спасательную операцию.

Общество •   •  13258 просмотра
В Турции из-за обвала на золотом руднике под землей оказались девять шахтеров

На львовской таможне нашли 34 незадекларированных старлинков на 1 млн грн

Львовские таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из Польши, 34 незадекларированные системы спутникового интернета Starlink стоимостью 1 миллион гривен.

Экономика •   •  13089 просмотра
На львовской таможне нашли 34 незадекларированных старлинков на 1 млн грн

Дефицита электроэнергии нет, отключений не прогнозируется - Госэнергонадзор

Председатель Государственной службы энергетического надзора Украины заявил, что дефицита электроэнергии или отключений не ожидается в связи с уменьшением потребления из-за более теплой погоды и более длинного светового дня.

Общество •   •  12410 просмотра
Дефицита электроэнергии нет, отключений не прогнозируется - Госэнергонадзор

НАТО и ЕС должны сотрудничать для оборонной поддержки Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг подчеркнул важность сотрудничества между НАТО и ЕС для предоставления долгосрочной оборонной поддержки Украине.

Война •   •  16619 просмотра
НАТО и ЕС должны сотрудничать для оборонной поддержки Украины - Столтенберг

Армейцы рф интенсивно били по приграничным районам Сумской области, выпустили более трех сотен снарядов

Российские военные нанесли 39 ударов по восьми населенным пунктам в приграничной Сумской области Украины, применяя минометы, артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня, противотанковые управляемые ракеты и беспилотники, а также сбрасывая мины, в общем зафиксировав 331 взрыв.

Война •   •  14939 просмотра
Армейцы рф интенсивно били по приграничным районам Сумской области, выпустили более трех сотен снарядов

Шмыгаль посетил на фронте позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на передовой и вручил им награды и подарки за мужество и отвагу в защите Украины.

Война •   •  16592 просмотра
Шмыгаль посетил на фронте позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"

Беленюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, победив в финальном поединке Ислама Аббасова из Азербайджана.

Спорт •   •  9097 просмотра
Беленюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

"Украина не боится проверок аграрной продукции со стороны Польши", - министр агрополитики

Министр сельского хозяйства Украины заявил, что страна не возражает против того, чтобы Польша инспектировала украинские сельскохозяйственные товары, экспортируемые в Польшу или идущие транзитом через ее территорию.

Экономика •   •  12971 просмотра
"Украина не боится проверок аграрной продукции со стороны Польши", - министр агрополитики

Залог в более 120 тыс. гривен и электронный браслет: суд избрал меру пресечения иеродиакону УПЦ МП Музычуку

Суд назначил залог и электронный браслет для монаха, которого подозревают в оправдании вторжения россии в Украину. Адвокаты Музычука сообщили, что будут обжаловать решение судьи Соломенского районного суда.

Киев •   •  12219 просмотра
Залог в более 120 тыс. гривен и электронный браслет: суд избрал меру пресечения иеродиакону УПЦ МП Музычуку

Умеров и Сырский обсудили с командующим войсками НАТО в Европе увеличение средств РЭБ

Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных сил обсудили с Командующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе усиление возможностей Украины в области радиоэлектронной борьбы для нейтрализации угроз от вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  14089 просмотра
Умеров и Сырский обсудили с командующим войсками НАТО в Европе увеличение средств РЭБ