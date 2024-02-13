У Туреччині через обвал на золотій копальні під землею опинились дев'ять шахтарів

ukenru
29 березня, 19:41 • 40202 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 92324 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113856 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115863 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230736 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156251 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146850 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132857 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121704 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112861 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.9 м/с
83 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40570 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48437 перегляди
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 35791 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39091 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43250 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230736 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385070 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440340 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448729 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358165 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113856 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130441 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124640 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98533 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107764 перегляди
Актуальне
У Туреччині через обвал на золотій копальні під землею опинились дев'ять шахтарів

У Туреччині через обвал на золотій копальні під землею опинились дев'ять шахтарів

Київ • УНН

 • 33744 перегляди

У турецькій провінції Ерзінджан стався обвал на золотодобувній шахті, під завалами опинилися 9 робітників, що спричинило пошуково-рятувальну операцію.

У Туреччині стався обвал на золотій копальні у провінції Ерзінджан. Даних про можливих постраждалих поки що немає. Однак відомо, що частина робітників залишилася під завалами. Про це пишуть турецькі ЗМІ, передає УНН.

Image

Деталі

За даними турецьких медіа у районі Іліч міста Ерзінджан, де розташована золота копальня, близько 14:00 стався зсув. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив журналістам, що під уламками копальні заблоковані 9 людей.

 На жаль, є інформація, що 9 співробітників постраждали від цього зсуву. 

– заявив Алі Єрлікай.

Водночас тамтешній мер Бекір Аксун зазначив, що постраждалих може бути більше.

За попередніми даними, під землею перебувають 9 осіб. Друзі, які були там, заявили, що їх було 10-12. Сподіваюся, більше втрат не буде. Їх теж врятують. Буду дуже радий, якщо ми врятуємо усіх.

 – сказав Бекір Аксун.

На місці зсуву вже розгорнута пошуково-рятувальна операція. Розбирати завали спрямували рятувальників AFAD (аналог українського ДСНС – ред.) з навколишніх провінцій. Близько 400 людей. За даними AFAD від зсуву постраждали мешканці кількох регіонів: Ерзінджан, Ерзурум, Сівас, Різе, Малатья, Гіресун, Діярбакир, Токат.

Image

"Персонал був направлений з нашого та провінційного управління AFAD у Тунджелі. Ми стежимо за розвитком подій", –зазначили турецькі рятувальники.

Губернатор Ерзінджана Хамза Айдогду у своїй заяві журналістам зазначив, що блокування людей на шахті відбулось саме через зсув породи, і відкинув звинувачення про те що на шахті ніби-то стався витік ціаніду.

 На даний момент немає витоку. Якби був, ми б вам це пояснили. Витоку в річку Євфрат немає. був зсув, тому немає жодної проблеми, окрім цього зсуву. 

– заявив губернатор Айдогду.

Водночас міністр юстиції Йилмаз Тунч повідомив, що вони вже розпочали судове розслідування та призначили 4 прокурорів, що з’ясовуватимуть обставини інциденту, через який шахтарі опинились заблокованими під землею.

 Ми всі глибоко засмучені зсувом, який стався близько 14:30 на родовищі в районі Іліч провінції Ерзінджан. Прокуратура щодо інциденту та 4 прокурори були призначені. Я передаю мої найкращі побажання нашим громадянам Ерзінджана, вони знаходяться під завалами. Я бажаю, щоб наші брати-шахтарі були врятовані в безпеці.

- написав Міністр Тунч.
Image

На ситуацію відреагував й турецький Міністр праці та соціального захисту Ведат Ішіхан. У прямому етері TRT News він зауважив, що також доручив інспекторам праці та інспекторам SSI з’ясувати обставини зсуву.

Наша найважливіша мета зараз — безпечно врятувати наших працівників, які опинилися під завалами. Я швидко призначив наших інспекторів праці та інспекторів SSI щодо інциденту. Крім того, наш заступник міністра праці та соціального забезпечення Фарук Озчелік поїхав на місце інциденту в Ерзінджана. 

– заявив Ішикхан.

За перебігом рятувальної операції слідкує й Президент Туреччини. Його представник Фахреттін Алтун зазначив, що всі установи та організації працюють в повній координації, аби врятувати шахтарів заблокованих на руднику.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

СуспільствоКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64