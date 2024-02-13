У Туреччині через обвал на золотій копальні під землею опинились дев'ять шахтарів

У Туреччині стався обвал на золотій копальні у провінції Ерзінджан. Даних про можливих постраждалих поки що немає. Однак відомо, що частина робітників залишилася під завалами. Про це пишуть турецькі ЗМІ, передає УНН.

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За даними турецьких медіа у районі Іліч міста Ерзінджан, де розташована золота копальня, близько 14:00 стався зсув. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив журналістам, що під уламками копальні заблоковані 9 людей.

На жаль, є інформація, що 9 співробітників постраждали від цього зсуву. – заявив Алі Єрлікай.

Водночас тамтешній мер Бекір Аксун зазначив, що постраждалих може бути більше.

За попередніми даними, під землею перебувають 9 осіб. Друзі, які були там, заявили, що їх було 10-12. Сподіваюся, більше втрат не буде. Їх теж врятують. Буду дуже радий, якщо ми врятуємо усіх. – сказав Бекір Аксун.

На місці зсуву вже розгорнута пошуково-рятувальна операція. Розбирати завали спрямували рятувальників AFAD (аналог українського ДСНС – ред.) з навколишніх провінцій. Близько 400 людей. За даними AFAD від зсуву постраждали мешканці кількох регіонів: Ерзінджан, Ерзурум, Сівас, Різе, Малатья, Гіресун, Діярбакир, Токат.

"Персонал був направлений з нашого та провінційного управління AFAD у Тунджелі. Ми стежимо за розвитком подій", –зазначили турецькі рятувальники.

Губернатор Ерзінджана Хамза Айдогду у своїй заяві журналістам зазначив, що блокування людей на шахті відбулось саме через зсув породи, і відкинув звинувачення про те що на шахті ніби-то стався витік ціаніду.

На даний момент немає витоку. Якби був, ми б вам це пояснили. Витоку в річку Євфрат немає. був зсув, тому немає жодної проблеми, окрім цього зсуву. – заявив губернатор Айдогду.

Водночас міністр юстиції Йилмаз Тунч повідомив, що вони вже розпочали судове розслідування та призначили 4 прокурорів, що з’ясовуватимуть обставини інциденту, через який шахтарі опинились заблокованими під землею.

Ми всі глибоко засмучені зсувом, який стався близько 14:30 на родовищі в районі Іліч провінції Ерзінджан. Прокуратура щодо інциденту та 4 прокурори були призначені. Я передаю мої найкращі побажання нашим громадянам Ерзінджана, вони знаходяться під завалами. Я бажаю, щоб наші брати-шахтарі були врятовані в безпеці. - написав Міністр Тунч.

На ситуацію відреагував й турецький Міністр праці та соціального захисту Ведат Ішіхан. У прямому етері TRT News він зауважив, що також доручив інспекторам праці та інспекторам SSI з’ясувати обставини зсуву.

Наша найважливіша мета зараз — безпечно врятувати наших працівників, які опинилися під завалами. Я швидко призначив наших інспекторів праці та інспекторів SSI щодо інциденту. Крім того, наш заступник міністра праці та соціального забезпечення Фарук Озчелік поїхав на місце інциденту в Ерзінджана. – заявив Ішикхан.

За перебігом рятувальної операції слідкує й Президент Туреччини. Його представник Фахреттін Алтун зазначив, що всі установи та організації працюють в повній координації, аби врятувати шахтарів заблокованих на руднику.