В туле произошел взрыв, предположительно из-за срабатывания ПВО

В российской туле произошел взрыв. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня рано утром над тулой рф прогремел взрыв, который, по предварительным данным, был вызван срабатыванием системы противовоздушной обороны.

Очевидцы сообщают, что от сильного грохота сработали сигнализации припаркованных автомобилей.

На данный момент официальная информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

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