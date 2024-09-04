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У тулі стався вибух, імовірно через спрацювання ППО

У тулі стався вибух, імовірно через спрацювання ППО

Київ • УНН

 • 29593 перегляди

У російському місті тула вранці пролунав потужний вибух. За попередніми даними, це було спричинено спрацюванням системи протиповітряної оборони. Офіційної інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

У російській тулі стався вибух. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Сьогодні рано вранці над тулою рф пролунав вибух, який, за попередніми даними, був спричинений спрацюванням системи протиповітряної оборони.

Очевидці повідомляють, що від сильного гуркоту спрацювали сигналізації припаркованих автомобілів.

На даний момент офіційна інформація про руйнування та постраждалих відсутня.

Атака дронів на завод у Таганрозі: Притула говорить, що один з літаків А-50 критично пошкоджений10.03.24, 20:37 • 88939 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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