Атака дронів на завод у Таганрозі: Притула говорить, що один з літаків А-50 критично пошкоджений
Київ • УНН
Атака українського військового безпілотника на авіаремонтний завод у таганрозі призвела до критичного пошкодження одного розвідувального літака А-50 і, можливо, ще одного літака.
Внаслідок нальоту українських бойових дронів на авіаремонтне підприємство у російському таганрозі отримав критичні пошкодження літак-розвідник А-50. Перевіряється інформація щодо ушкодження ще одного борту. Як пише УНН, про це повідомив блогер та волонтер Сергій Притула з посиланням на джерела.
Мої джерела повідомляють, що один літак ДРЛВ А-50, який розташовувався в ангарі 66 на модернізації, з великою вірогідністю критично пошкоджений у звʼязку зі значними пошкодженнями самого ангару. Проте є вірогідність того, що було уражено ще один літак
Він нагадав, що дрони для операції закупалися, у тому числі, через його благодійний фонд, куди донатять українці.
Нагадаємо
Після атаки БПЛА 9 березня зафіксовані пошкодження на авіаремонтному заводі ім. берієва у таганрозі. ОSINT-аналітик Frontelligence Insight виклав знімок з супутника, де можна помітити пошкодження одного з ангарів. Крім того, помітні сліди горіння на даху ангара, що свідчить про пожежу.
Нардеп: Таганрозький авіазавод та літак А-50, який був там на модернізації — знищені09.03.24, 22:21 • 102468 переглядiв