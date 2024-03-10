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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Атака дронів на завод у Таганрозі: Притула говорить, що один з літаків А-50 критично пошкоджений

Київ • УНН

 • 88943 перегляди

Атака українського військового безпілотника на авіаремонтний завод у таганрозі призвела до критичного пошкодження одного розвідувального літака А-50 і, можливо, ще одного літака.

Атака дронів на завод у Таганрозі: Притула говорить, що один з літаків А-50 критично пошкоджений

Внаслідок нальоту українських бойових дронів на авіаремонтне підприємство у російському таганрозі отримав критичні пошкодження літак-розвідник А-50. Перевіряється інформація щодо ушкодження ще одного борту. Як пише УНН, про це повідомив блогер та волонтер Сергій Притула з посиланням на джерела.

Мої джерела повідомляють, що один літак ДРЛВ А-50, який розташовувався в ангарі 66 на модернізації, з великою вірогідністю критично пошкоджений у звʼязку зі значними пошкодженнями самого ангару. Проте є вірогідність того, що було уражено ще один літак

- зазначив Притула.

Він нагадав, що дрони для операції закупалися, у тому числі, через його благодійний фонд, куди донатять українці.

Нагадаємо

Після атаки БПЛА 9 березня зафіксовані пошкодження на авіаремонтному заводі ім. берієва у таганрозі. ОSINT-аналітик Frontelligence Insight виклав знімок з супутника,  де можна помітити пошкодження одного з ангарів. Крім того, помітні сліди горіння на даху ангара, що свідчить про пожежу.

Нардеп: Таганрозький авіазавод та літак А-50, який був там на модернізації — знищені09.03.24, 22:21 • 102468 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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