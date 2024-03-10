Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  151325 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  151432 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  152243 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  197667 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  100698 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  109914 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111466 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108569 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109641 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130897 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  171772 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

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ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  207777 просмотра

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

Атака украинского военного беспилотника на авиаремонтный завод в таганроге привела к критическому повреждению одного разведывательного самолета А-50 и, возможно, еще одного самолета.

Война •   •  15184 просмотра
Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

В Покровском районе Кривого Рога мужчина получил ранение от выстрела из травматического оружия и был госпитализирован, полиция работает над установлением и задержанием злоумышленников.

Криминал и ЧП •   •  13830 просмотра
В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

Сегодня вечером состоится 96-я церемония вручения премии Американской киноакадемии, на которой украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" имеет шанс стать первым украинским фильмом, который получит "Оскар" в категории "Документальный фильм".

Культура •   •  13213 просмотра
Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии

По данным СМИ, в россии сменился главнокомандующий вмф: адмирал николай евменов ушел в отставку, а временно исполняющим обязанности главнокомандующего был назначен командующий северным флотом александр моисеев.

Война •   •  17771 просмотра
росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии

Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении

На Бахмутском направлении противник пытался улучшить свои тактические позиции в районе Часов Яра.

Война •   •  18738 просмотра
Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении

В латексной маске и гидрокостюме одессит пытался переплыть Днестр и попасть в Молдову

Житель Одессы, который надел латексную маску, плащ и гидрокостюм, был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы вплавь через реку Днестр.

Криминал и ЧП •   •  17154 просмотра
В латексной маске и гидрокостюме одессит пытался переплыть Днестр и попасть в Молдову

Арахамия обещает вернуть в закон отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью и аспирантов

Вопрос отсрочки от мобилизации для людей с инвалидностью I, II, III групп и аспирантов будет решен, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

политика •   •  22042 просмотра
Арахамия обещает вернуть в закон отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью и аспирантов

россияне запустили ракету на Миргород

Во время очередного воздушного налета россияне нацелили ракету на Миргород Полтавской области.

Война •   •  41614 просмотра
россияне запустили ракету на Миргород

Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Папе Франциску на предложение вести переговоры между Украиной и россией под "белым флагом", подчеркнув, что украинцы живут, умирают и побеждают под своим сине-желтым флагом, и призвал Папу не повторять исторических ошибок.

Война •   •  63322 просмотра
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО

Вблизи аэропорта пулково в санкт-петербурге продолжается сильный пожар, вероятно, вызванный тем, что системы ПВО сбили беспилотник. Из-за пожара в аэропорту ограничили полеты самолетов.

Война •   •  41129 просмотра
Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО