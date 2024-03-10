Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

В результате налета украинских боевых дронов на авиаремонтное предприятие в российском таганроге получил критические повреждения самолет-разведчик А-50. Проверяется информация о повреждении еще одного борта. Как пишет УНН, об этом сообщил блогер и волонтер Сергей Притула со ссылкой на источники.

Мои источники сообщают, что один самолет ДРЛО А-50, который располагался в ангаре 66 на модернизации, с большой вероятностью критически поврежден в связи со значительными повреждениями самого ангара. Однако есть вероятность того, что был поражен еще один самолет - отметил Притула.

Он напомнил, что дроны для операции закупались, в том числе, через его благотворительный фонд, куда донатят украинцы.

Напомним

После атаки БПЛА 9 марта зафиксированы повреждения на авиаремонтном заводе им. бериева в таганроге. ОЅINT-аналитик Frontelligence Insight выложил снимок со спутника, где можно заметить повреждения одного из ангаров. Кроме того, заметны следы горения на крыше ангара, что свидетельствует о пожаре.

Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены