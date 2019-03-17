В центре Москвы активист вышел на одиночный пикет в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В центре Москвы на Манежной площади российский общественный активист Константин Котов вышел на одиночный пикет с плакатом “Крым — это Украина”. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Евгения Романова, передает УНН.
Пикет прошел у памятника Жукову.
В социальной сети опубликовали фото.
Сообщается, что к активисту подходили, который держал плакат на котором Крым изображен в цветах украинского государственного флага, правоохранители.
Напомним, посольство Польши в Украине поддержало территориальную целостность Украины в годовщину российской аннексии Крыма.