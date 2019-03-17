В центрі Москви активіст вийшов на одиночний пікет на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У центрі Москви на Манежній площі російський громадський активіст Костянтин Котов вийшов на поодинокий пікет з плакатом “Крим — це Україна”. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Євгенія Романова, передає УНН.
Пікет пройшов біля пам’ятника Жукову.
У соціальній мережі опублікували фото.
Повідомляється, що до активіста підходили, який тримав плакат на якому Крим зображено у кольорах українського державного прапора, правоохоронці.
Нагадаємо, посольство Польщі в Україні підтримало територіальну цілісність України в річницю російської анексії Криму.