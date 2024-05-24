В центре столицы эвакуировали посетителей ТЦ «Глобус»: поступило сообщение о минировании

Инцидент на границе с рф: Столтенберг провел разговор с премьер-министром Эстонии

В НАТО заявили, что солидарны с Эстонией против любой угрозы ее суверенитету после того, как рф демонтировала эстонские пограничные буи, что привело к напряженности между двумя странами.