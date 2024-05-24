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У центрі столиці евакуювали відвідувачів ТЦ "Глобус": надійшло повідомлення про замінування

Київ • УНН

 • 28138 перегляди

Відвідувачі були евакуйовані з торгового центру "Глобус" у центрі Києва близько 18:20 через повідомлення про замінування.

У центрі Києва у торговельному центрі "Глобус" евакуйовують відвідувачів. Як стало відомо кореспонденту УНН, причиною стало повідомлення про замінування.

Сьогодні близько 18:20 у ТЦ "Глобус" почалась евакуація відвідувачів.

"Надійшло повідомлення про замінування", - повідомили відвідувачам.

Більше інформації охорона ТЦ не повідомила.

Коментарів від столичних правоохоронців щодо ймовірного замінування ТЦ теж не надходило.

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