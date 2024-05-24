У центрі столиці евакуювали відвідувачів ТЦ "Глобус": надійшло повідомлення про замінування
Київ • УНН
Відвідувачі були евакуйовані з торгового центру "Глобус" у центрі Києва близько 18:20 через повідомлення про замінування.
У центрі Києва у торговельному центрі "Глобус" евакуйовують відвідувачів. Як стало відомо кореспонденту УНН, причиною стало повідомлення про замінування.
Сьогодні близько 18:20 у ТЦ "Глобус" почалась евакуація відвідувачів.
"Надійшло повідомлення про замінування", - повідомили відвідувачам.
Більше інформації охорона ТЦ не повідомила.
Коментарів від столичних правоохоронців щодо ймовірного замінування ТЦ теж не надходило.